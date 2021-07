Free frappe fort, lancement d’une nouvelle offre Freebox avec Apple TV 4K à prix cassé

C’est la grande surprise de l’été. A l’heure où beaucoup de Français sont sur les plages, Free dégaine une nouvelle offre à destination de ses abonnés Freebox. Il leur est possible dès aujourd’hui de choisir en option au choix la dernière Apple TV de la marque à la pomme comme player. Le tout à “prix Free”. Inédit en France.

Une offre explosive sans défaut pour les abonnés. Un an après avoir lancé sa Freebox Pop et son offre Delta Pop, Free peaufine sa gamme toujours dans l’optique de séduire en masse tout en se démarquant de la concurrence, c’est d’ailleurs sa marque de fabrique sur le fixe. De l’innovation, des prix abordables et parfois du jamais vu dans l’Hexagone.

C’est le cas encore une fois ce 20 juillet avec la commercialisation d’une nouvelle offre Freebox en partenariat avec Apple, le timing peut surprendre mais le prix mettra tout le monde d’accord. A l’instar de Salt et de Monaco Telecom de Xavier Niel, le FAI annonce ce matin le lancement de deux abonnements, Freebox Pop et Delta avec Apple TV 4K comme boîtier TV principal, le tout agrémenté de son interface TV maison Oqee (220 chaînes incluses, start-over, 100h d’enregistrement dans le cloud, replay etc) fraîchement débarquée sur tvOS et d’une télécommande inédite pensée pour les abonnés de l’opérateur. Celle-ci leur permet notamment d’accéder à tous leurs programmes télé sur OQEE by Free en un clic grâce au bouton «Guide».

Proposée à la souscription d’un abonnement Pop ou Delta, le décodeur 4K et compatible Dolby Atmos de la firme de Cupertino est disponible à l’achat via un étalement du paiement sur 48 mois à hauteur de 2€/mois, soit un total de 96€. De quoi faire d’importantes économies (-50%) puisque l’Apple TV est affichée sur le site de la marque à la pomme à 199€ en version 32 Go. Le paiement total est également possible à tout moment.

Armée pour ravir et attirer les accros de l’écosystème Apple, cette offre fait aussi les yeux doux aux foyers intéressées par ce produit perçu comme une réelle valeur sûre en matière de hardware et de software mais dont le prix peut repousser certains portefeuilles. C’est aussi la possibilité d’accéder directement au magasin d’applications XXL d’Apple.

Avec l’Apple TV 4K, “Free offre également à ses abonnés une expérience fluide qui ne nécessite pas de s’identifier, ce qui simplifie encore davantage la connexion et l’accès aux contenus”, annonce l’opérateur. L’appareil installe automatiquement l’app OQEE by Free et établit la connexion sans avoir besoin d’entrer un identifiant ou mot de passe. Autre point positif, l’app OQEE by Free étant intégrée à l’app Apple TV, “les abonnés peuvent accéder à des programmes à la demande dans la section « Regarder » et ajouter des séries et des films dans la section « À suivre », pour ne jamais manquer un nouvel épisode.”

Les abonnés existants peuvent profiter de l’Apple TV avec l’option multi-TV et sans surcoût

Si Free prévoit de recruter de nouveaux clients avec cette offre tape à l’oeil , il n’oublie pas ses abonnés Freebox existants mini 4K, Révolution, Pop, et Delta. Ces derniers ont la possibilité d’acheter au même tarif avantageux ce boîtier en précommande dans leur espace abonné avec l’option multi-tv. C’est la possibilité pour eux de jouir de l’écosystème premium d’Apple sur un second écran sans frais supplémentaires. Et c’est ça, c’est toujours positif. Entre Android et tvOS, le choix est désormais donné chez Free.

La télécommande Apple TV personnalisée pour les abonnés Free.