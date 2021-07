Free lance officiellement son application Oqee sur iOS mais aussi sur Android

Après une première apparition la semaine dernière, c’est désormais officiel : l’interface Oqee de la Freebox Pop débarque dans votre poche.

La TV de Free partout avec vous. L’opérateur de Xavier Niel officialise aujourd’hui le lancement de son application mobile disponible sur iPad, iPhone mais aussi sur smartphones Android. Après les Smart TV, l’interface lancée avec la Freebox Pop continue de s’étendre sur de nouveaux supports.

Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent ainsi profiter de leurs programmes TV favoris en toute simplicité, n’importe où, simplement en téléchargeant l’application sur le store d’application adéquat, et sans surcoût. A noter pour les utilisateurs Apple, l’application est disponible sur les appareils tournant sous iOS 11 et versions supérieures.

Une fois téléchargée, il suffit de saisir ses identifiants Free sur l’application pour les utilisateurs Android, pour les utilisateurs dans l’écosystème Apple, Free permet désormais d’enregistrer ces identifiants dans le menu “Fournisseur TV’ d’iOS, afin de vous assurer une connexion facile et rapide en toute circonstance.

La majorité des fonctionnalités présentes sur player Pop ou smart TV sont de la partie, avec la possibilité d’enregistrer dans le cloud (jusqu’à 100h), le start over ou encore la gestion de profils. Vous retrouverez également une section dédiée à la recherche d’un programme en particulier, qu’il soit disponible en replay ou en direct ainsi que la reprise de lecture, pour reprendre votre programme où il s’était arrêté sur n’importe quel support compatible.

Les abonnés pourront ainsi profiter sur leur mobile des plus de 550 chaînes TV en direct, dont plus de 220 incluses, ainsi que des replay. Les replay de TF1 et M6 manquent encore à l’appel, pour des particularités techniques liées aux deux chaînes nous explique l’opérateur. De même, les services de VOD ne sont pas encore disponible sur l’application mobile.

A noter, jusqu’à 5 connexions simultanées sont possibles, sous réserve de l’autorisation des chaînes. Pendant ces vacances, les abonnés pourront continuer de suivre leurs programmes préférés lors de leurs déplacement dans l’Union Européenne, attention tout de même à ne pas griller votre data. Nous vous présenterons en détail cette nouvelle application dans un test dédié au cours de la journée.