Oqee passe de la Freebox aux smartphones, place au test

Depuis aujourd’hui, il est possible d’embarquer votre interface Oqee dans votre poche ou votre sac à dos si vous avez une tablette. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir la nouvelle application lancée par Free.

Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent dès à présent profiter d’Oqee sur iPhone, iPad et smartphones Android. Free cherche donc à multiplier les supports pour son interface TV, après l’avoir intégré aux téléviseurs Samsung, il s’attaque désormais aux applications mobiles. Pari réussi ?

Vous pouvez télécharger les applications sur l’App Store mais aussi sur le Play Store gratuitement. Univers Freebox vous propose ainsi un tour d’horizon plutôt complet de ce que propose l’application. Pour ce test, nous nous sommes basés sur la version Android.

Se connecter à l’application : deux façons de faire

Pour utiliser Oqee made by Free, il faut bien sûr des identifiants Freebox. Pour les utilisateurs Android, il suffit de lancer l’application puis de saisir vos identifiants.

Cependant, pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad, une autre possibilité existe. Free est en effet présent dans le menu “Fournisseur TV” des réglages d’iOS et de tvOS. Pour ceux n’étant pas familier avec l’écosystème de la Pomme, ces paramètres permettent ainsi de lier votre compte Apple à un fournisseur TV, pour être automatiquement connecté à toutes les applications compatibles, de quoi éviter de se connecter sur chaque application. A noter également, d’autres applications peuvent demander accès à ce compte de fournisseur TV.

Il suffit pour cela de se rendre dans l’application réglages, de sélectionner “Fournisseur TV”, puis de choisir votre fournisseur. Ici, donc, Free est éligible à ce réglage. Ce choix peut également faciliter votre connexion à Oqee si vous souhaitez y accéder depuis votre Apple TV.

Une fois connecté, il ne reste plus qu’à découvrir cette application et ce qu’elle propose.

Du contenu accessible et clair

Lorsque vous ouvrez votre application, vous arrivez directement sur la page dédiée aux programmes en direct. Le tout dans une interface très sobre, adaptée au mode sombre ou lumineux selon vos paramètres de smartphone. A noter d’ailleurs, si vous restez suffisamment longtemps sans bouger sur votre écran, le programme sur lequel vous êtes arrêté se lance, sans pour autant quitter votre interface.

Vous pouvez ensuite faire défiler la liste des contenus qui vous seront proposés. Un point sur l’affichage de vos programmes : chaque petite icône en direct vous présentera une jauge circulaire de progression du programme. Ainsi, vous saurez si vous arrivez en plein milieu d’une émission, ou non. Bien sûr, cette page n’affiche pas toutes les chaînes disponibles chez Free, le petit bouton rouge affiché dans le coin droit de l’écran vous amènera vers la liste de toutes les chaînes disponibles sur Oqee.

A noter également, dans cette optique de clarté, il est possible de voir directement quelle chaîne est disponible dans votre offre ou non. Pour cela, vous avez simplement l’affichage d’un logo “Verrou” sur le programme. Et si la chaîne vous tente, il est possible de vous abonner directement depuis votre appli.

Autre section affichée , celle dédiée aux recommandations, justement nommée “pour vous”. Ici vous y trouverez les contenus, tant en direct ou en replay, triés par catégorie ou thématique. Une vraie page d’accueil orientée autour des programmes plutôt que des chaînes.

Des replay clairs et précis

Toujours dans le contenu, vous pouvez bien sûr retrouver le replay de votre chaîne préférée dans la section éponyme. Une présentation assez simple avec une grille de chaînes, cliquez sur l’une d’entre elle et vous aurez le droit à ses contenus, eux aussi plus ou moins triés et catégorisés selon la chaîne concernée.

A noter également, dans les replay, une fiche de présentation de chaque programme et une liste des épisodes disponibles avec le titre, la date de diffusion et la durée de l’épisode/du film. Dans le cas d’un long métrage, vous aurez bien sûr le synopsis et la date de sortie du film.

En somme, une navigation très fluide et intuitive et une réelle ergonomie pensée pour le mobile. A noter que quelques retours font états de bugs mineurs et de petites erreurs, mais l’assistance Oqee est déjà sur le coup. Passons maintenant aux fonctionnalités de cette application.

Tout Oqee en format poche

Outre l’application et son interface, quelle expérience propose Oqee pour l’utilisateur ? Passons tout d’abord du côté du player, très important. Dû aux protections de Free contre le piratage, nous n’avons pas pu réaliser de capture d’écran satisfaisantes.

Malgré ce bémol qui ne concernera que les testeurs, la lecture s’en retrouve très satisfaisante. Lorsque vous lancez un programme en direct, votre interface vous propose immédiatement de revenir au début du programme. Concernant la lecture en elle même, vous allez pouvoir naviguer dans le direct bien sûr, et régler le volume directement depuis les boutons présents sur votre smartphone bien sûr.

On retrouve également les options de recul/avance rapide (10 secondes). Puis lorsque vous cliquez sur le bouton option , vous retrouverez toutes les fonctionnalités classiques : langues et sous-titres, reprendre la lecture, recommencer du début, enregistrer le direct….Mais aussi la possibilité d’accéder aux détails du programme, soit un résumé ou une fiche donnant la distribution et la durée du contenu que vous visionnez.

Une gestion des enregistrement efficace

Passons justement aux enregistrements. Comme expliqué, vous pouvez lancer un enregistrement directement sur un programme que vous êtes en train de visionner, mais l’application propose une section dédiée pour mieux vous y retrouver.

A noter d’ailleurs, peu importe votre offre, l’enregistrement sera quoi qu’il arrive réalisé dans le cloud. Même si vous possédez un server Delta. Lors de votre première ouverture de cette section, vous allez avoir droit à un bouton “planifier un enregistrement”, qui sera remplacé par un + une fois votre premier enregistrement réalisé ou du moins planifié.

La planification est très intuitive, vous aurez le droit à une sélection des programmes les plus populaire mais aussi à un tri par chaîne si c’est ce que vous recherchez par exemple. Une fois votre contenu trouvé, il suffit de cliquer dessus pour planifier, avec la création habituelle d’une marge plus ou moins longue… Et bien sûr, il est à tout moment possible de savoir combien d’heures sont encore disponible sur le cloud.

On appréciera également le tri de vos enregistrement par types de contenu : films, séries, émissions de télévision… De quoi mieux s’y retrouver si vous enregistrez beaucoup de programmes.

Passons ensuite sur les fonctionnalités de profils et plus classiques proposées. Il suffit donc depuis le page d’accueil de cliquer sur l’icône avec un visage pour débarquer sur les différents paramètres de votre appli.Vous pouvez bien sûr changer de profil, en créer de nouveaux, comme sur la freebox pop et les modifier. Vous pouvez également choisir votre langue préférée (y compris la version originale en général si c’est ce que vous favorisez), de même pour les sous-titres.

L’appli propose également de suivre facilement la liste de vos abonnements TV, vous pouvez créer un code d’achat ainsi qu’un code parental. Enfin, pour ceux voulant à tout prix sécuriser leurs données personnelles, il est possible de désactiver l’expérience personnalisée, afin d’éviter l’utilisation de vos habitudes de visionnage pour adapter votre expérience.

Verdict : un défi remporté

Lancer une application mobile n’a rien de simple, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Free a dorloté son projet. L’interface est très fluide et intuitive à souhait, on reconnaît assez vite les différents types de contenus. De plus, la possibilité de rechercher directement un programme est un réel plus, pour ceux ayant une idée bien précise en tête mais ne sachant pas sur quelle chaîne est diffusé un film par exemple.

Certes, certaines fonctionnalités peuvent paraître manquante, on sait par exemple que certains abonnés réclament la possibilité de créer un bouquet de chaînes favorites. Ce n’est pas le cas ici, mais Free entend bien apporter des améliorations et des changements à son application. En attendant, elle tient toutes ses promesses, et en dehors de quelques erreurs très mineures qui seront vite corrigées, l’application est franchement réussie.