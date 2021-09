Accessible aux abonnés Freebox, l’Apple TV se met à jour avec son lot de nouveautés

L’audio spatial, de nouvelles commandes de lecture, le jumelage rendu possible de deux HomePod mini, l’Apple TV se met à jour et passe à TVOS 15.

Avis aux abonnés Freebox ayant fait l’acquisition de l’Apple TV 4K proposée par Free à prix mini, TVOS 15 est désormais disponible via une nouvelle mise à jour, la télécharger peut prendre du temps.

Au rang des nouveautés, on notera l’arrivée de l’Audio spatial sur les AirPods Pro ou AirPods Max afin de profiter d’un son ambiance cinéma avec un suivi dynamique des mouvements de la tête (source audio 5.1 et 7.1, Dolby Atmos). Apple permet également aussi désormais de jumeler deux haut-parleurs HomePod mini avec l’Apple TV 4K pour profiter d’un son équilibré. De nouvelles commandes de lecture sont aussi au programme, de quoi accéder plus facilement aux informations, aux sous-titres, à l’audio et au mode « Image dans l’image » grâce aux nouvelles commandes à l’écran. S’agissant du routage intelligent des AirPods, une notification est désormais envoyée à l’écran afin de connecter vos écouteurs. Par ailleurs, deux nouvelles catégories font leur apparition : “Pour vous tous” dans l’app Apple TV afin de trouver un contenu que tous les membres de la famille voudront regarder et “Partagé avec vous” compilant les films et séries partagés par le biais de l’app Messages.

HomeKit a aussi été amélioré, il est dorénavant possible de consulter plusieurs caméras en même temps en utilisant votre Apple TV comme centre de sécurité afin de savoir ce qui se passe dans le reste de la maison. Pour les utilisateurs d’iPhone, iPad ou iPhone, cette nouvelle version permet de contrôler l’Apple TV avec Siri depuis votre appareil, comme écouter de la musique ou lancez un film ou une série avec les commandes Siri.

L’Apple TV 4K nouvelle génération à 96€ chez Free

C’est l’une des surprises de l’été, l’opérateur de Xavier Niel permet à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta de choisir la nouvelle Apple TV 4K comme boîtier principal et aux autres abonnés de l’acquérir au même prix avantageux en multi-tv. Le tarif, 2€/mois pendant 48 mois soit 96€ au lieu de 199€. Il est possible de déclencher l’achat total à tout moment.