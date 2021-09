Free annonce un taux de satisfaction record pour sa Freebox Révolution, et des centaines de milliers d’abonnés Delta

97% des abonnés Freebox Révolution sont satisfaits de la box emblématique de Free. Son aventure continue.

Lancée en 2010, la Freebox Révolution se classe toujours parmi les box préférées des Français. Aujourd’hui, si près de la moitié des abonnés fixes de Free disposent encore de la box internet iconique de l’opérateur, leur contentement est total avec “un taux de satisfaction de 97%”, nous a confié Xavier Niel le 18 septembre lors de la convention annuelle de Free. La “V6” a donc encore de beaux jours devant elle, en attestent de nouvelles évolutions. Après avoir amélioré son WiFi durant l’été 2020, le FAI a lancé son répéteur WiFi Pop la semaine dernière à destination des abonnés Révolution, ces derniers ont aussi la possibilité depuis juillet dernier d’acheter à prix mini une Apple TV 4K en multi-TV, de quoi s’ouvrir à un nouvel écosystème et enrichir l’expérience utilisateur.

Pour sa part, la Freebox Delta “représente aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’abonnés”, a également révélé le fondateur de Free. Si aucun chiffre précis n’a été dévoilé, cette estimation comprend à la fois les clients Delta avec Player Devialet et Delta Pop. Le succès du lancement de cette dernière offre, il y a un an, a permis à Free de booster ses recrutements. Quand aux détenteurs du player très haut de gamme du FAI, des nouveautés sont également à venir comme le lancement début octobre de Disney+ et plus tard de la fonction start-over. Durant l’été, Free a également intégré la compatibilité Dolby Atmos et HDMI ARC sur le player Devialet. De quoi rassurer les abonnés estimant être oublié.