Free va lancer le service Disney+ sur la Freebox Delta, et dans très peu de temps

Après les Freebox Pop et Mini 4K, le service SVOD Disney+ va arriver sur la Freebox Delta.

En février dernier, Free lançait Disney+, le service de streaming de The Walt Disney Company, sur les Freebox Pop et Mini 4K. Beaucoup d’abonnés attendaient que le service soit disponible sur les autres modèles de Freebox. C’est donc un des sujets qui ont été abordés lors de la Convention Free de ce week-end, qui regroupait les communautés de Freenautes.

Et bonne nouvelle puisque Xavier Niel a annoncé l’arrivée de Disney+ sur la Freebox Delta, plus précisément sur le Player Devialet puisque la plateforme était déjà disponible pour les abonnés Delta avec Player Pop. L’intégralité des contenus Disney+ sera donc disponible directement sur la Player Devialet, et rejoindra ainsi Netflix, Prime Vidéo, Canal+ Série et tous les autres services de SVOD déjà présents.

Autre information donnée par Free, cette arrivée se fera très rapidement puisque ce sera “début octobre”, donc dans les toutes prochaines semaines. Il n’a pas encore été précisé s’il y aura une période durant laquelle le service sera offert, comme c’est la cas durant 6 mois pour les abonnés disposant du Player Pop, mais nous tentons de nous renseigner à ce sujet.