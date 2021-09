Bouygues Telecom revoie sa gamme de forfaits Sensation

Après avoir lancé un forfait dédié aux ados, Bouygues Telecom propose une nouvelle gamme de forfait Sensation, en intégrant notamment une solution de “télétravail mobile”.



La gamme de forfaits avec engagement de Bouygues Telecom fait peau neuve. L’opérateur propose désormais 8 offres allant de 100 Mo à 200 Go dont le très récent forfait adaptable dédié aux adolescents. A noter d’ailleurs que la durée d’engagement a été modifiée : si vous prenez un forfait seul, comptez 12 mois d’engagement et 24 mois dans le cas d’une souscription avec mobile.

On peut concrètement séparer les offres de l’opérateur en deux sous-catégories,avec trois forfaits bloqués ou existant en version bloquée. Le premier est destiné aux petits consommateurs, avec 2h 100 Mo d’internet pour 3€/mois pendant 12 mois puis 7.99€/mois, vient ensuite un forfait 5Go avec appels et SMS illimités à 9.99€/mois pendant 12 mois puis 19.99€/mois. Enfin, le dernier arrivant, le forfait ado proposant au départ 1Go et 2h d’appels pour 6.99€/mois la première année puis vous aurez l’opportunité d’augmenter le volume de data à 5Go au bout de six mois et 10 Go au bout d’un an, le forfait basculant ainsi à 14.99€/mois.

La deuxième catégorie peut être simplement résumée à la cible visée : les gros consommateurs de data. L’opérateur propose ainsi cinq forfaits compatibles 5G allant de 70Go à 200 Go de data, ainsi qu’une toute nouvelle option dédiée au “télétravail mobile” pour ses quatre offres les plus chères.

Le principe derrière cette nouveauté est simple : en souscrivant une des 4 offres éligibles (soit 80Go, 100Go, 150Go et 200Go) avec engagement d’un ou deux ans, le nouvel abonné peut accéder sur demande à une seconde carte SIM gratuite. Il peut ainsi acheter un galet 4G sur le site de l’opérateur pour utiliser sa data mobile comme source de réseau afin de travailler en mobilité, “comme il le ferait avec sa box internet”. A l’occasion du lancement de ces offres et jusqu’au 07 novembre prochain, l’achat du galet 4G est remboursé à 100%.

Voici le détail de des nouvelles offres de Bouygues Telecom compatibles 5G: