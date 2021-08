Bouygues Telecom lance un forfait spécial ado, qui grandit avec lui

Un nouveau forfait Sensation évolutif pour la rentrée.

Votre enfant grandit, son forfait le peut aussi. Bouygues Telecom lance aujourd’hui son forfait Sensation évolutif à destination des ados. Pour la rentrée, vous pouvez ainsi opter pour un forfait accompagnant les usages de votre enfant, avec une enveloppe data progressive en France métropolitaine.

La formule est simple : vous commencez avec un forfait 1G, 2h d’appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, le tout étant bloqué pour éviter les mauvaises surprises. Au bout de 6 mois minimum, si vous jugez que votre enfant a besoin de plus de data, vous pouvez l’augmenter et le faire passer à 5Go, avec appels, SMS et MMS illimités. Le tout, pour 6.99€/mois la première année avec un engagement de 12 mois. Après la première année de votre ado sur ce forfait, vous pouvez alors basculer sur une enveloppe de 10 Go, le forfait pour sa part bascule à 14.99€/mois.