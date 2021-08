Tuto : comment souscrire au Pass Ligue 1 pour suivre le championnat sur sa Freebox

Amateurs de football, vous voulez vous laisser tenter par le Pass Ligue 1 proposé par Amazon Prime mais ne savez pas comment l’activer ? Univers Freebox vous propose un tutoriel pour activer cette chaîne simplement.

Cette saison, la Ligue 1 est disponible sur Amazon Prime Video via une chaîne dédiée. Univers Freebox vous propose un guide étape par étape pour activer cette option, disponible sur Freebox Delta, Pop, mini 4K, Révolution et One.

Pour rappel, le Pass Ligue 1 propose 80% des matchs du championnat français dont les 10 meilleures affiches, en direct, pour 12.99€/mois. Jusqu’au 29 août cependant, il est possible de bénéficier d’une semaine d’essai gratuite, sans engagement de votre part. Il faut cependant pour cela être abonné Amazon Prime. Cette offre incluant l’accès à Prime Video, à la livraison ultra-rapide et a bien d’autre service est disponible en option pour les abonnés Freebox pour 5.99€/mois et incluse dans l’offre Freebox Delta. Pour activer son compte Amazon Prime, il suffit de suivre les étapes présentées dans cette vidéo, jusqu’au time code 1:56.



Activer son Pass Ligue 1 simplement

Une fois abonné Prime, il reste encore à activer son option Le Pass Ligue 1 sur la plateforme. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur Prime Video directement. Le plus simple étant bien sûr de le faire via votre navigateur, la souscription sera effective immédiatement sur votre Freebox. Saisissez vos identifiants pour vous connecter, puis, nouveauté oblige, votre page vous présente d’office l’opportunité de vous inscrire. Cliquez sur l’image de la chaîne.

Vous atterrissez ainsi sur la page dédiée à l’inscription au Pass, avec toutes les informations nécessaires. Il suffit de cliquer en suite sur le bouton “débutez votre essai gratuit, payez plus tard”. Il vous est alors demandé de confirmer votre compte afin de s’assurer qu’une personne tierce ne tente pas de s’abonner à votre place, validez la démarche.

Dernière étape : confirmez chaque information vous concernant. A noter, l’adresse de facturation et le moyen de paiement initialement proposés seront ceux utilisés par défaut sur votre compte Amazon, vous pouvez les modifier à tout moment si vous partagez votre abonnement prime avec un membre de votre famille par exemple. Cliquez ensuite sur “débutez votre essai gratuit“.

Après une brève période de chargement, vous êtes redirigé sur la page dédiée à la chaîne Pass Free Ligue 1, avec tous les évènements à venir, ou encore les différents replay des match que vous auriez pu manquer.

Comment désactiver cette option

Si le championnat ne vous semble pas satisfaisant, ou si vous considérez que vous n’avez pas besoin finalement de cette chaîne à la fin de votre période d’essai, vous pouvez la désactiver à tout moment.

Il faut tout d’abord se rendre sur la version navigateur de Prime Video, en vous connectant avec vos identifiants. Direction ensuite votre icône de profil, cliquez dessus puis sur “Comptes et paramètres”.

Vous pouvez également vous rendre directement sur Primevideo.com/mypvc

Il vous faudra à nouveau saisir vos identifiants, puis vous atterrissez sur une page Amazon “mon compte”, avec un onglet nommé “mes chaînes”. C’est ici qu’il faut se rendre. Vous retrouvez ensuite la liste des services auxquels vous avez souscrit, et même la date à laquelle vos offres se renouvellent.

Il ne reste plus qu’à cliquer sur “résilier l’abonnement”. A noter également vous bénéficierez toujours du service jusqu’à la date de renouvellement et que jusqu’à cette date, vous pouvez à tout moment le réactiver.

Cette manipulation n’est pas réalisable sur Freebox, mais vous pouvez également passer par l’application mobile Prime Video. Il suffit de se rendre sur “mon compte”, puis de cliquer sur la roue crantée et de se rendre dans la section idoine. La manipulation est ensuite strictement la même que sur navigateur.