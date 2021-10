Accessible aux abonnés Freebox, l’Apple TV intègre une toute nouvelle fonctionnalité

Attendue avec la nouvelle mouture du système d’exploitation de l’Apple TV 4K, Shareplay est finalement arrivée dans la nouvelle version de tvOS.

Avis aux abonnés Freebox ayant fait l’acquisition de l’Apple TV 4K proposée par Free à prix mini, tvOS 15.1 est désormais disponible via une nouvelle mise à jour. L’acteur principal de ce nouveau firmware est bien entendu la fonction Shareplay, annoncée par la Pomme lors de sa présentation d’iOS et tvOS 15.



Concrètement, cette fonctionnalité est pensée pour vous permettre de partager un moment entre amis, en famille ou avec votre chère et tendre, même à distance. Le fonctionnement est assez simple : lancez un appel FaceTime sur votre iPhone ou iPad (sous iOS/iPadOS 15.1 ou ultérieur), puis choisissez ensemble un contenu à regarder sur l’Apple TV. SharePlay pourra ainsi synchroniser la lecture pour tous les participants.

L’équivalent Apple des WatchParty déjà proposées par certaines plateformes de SVOD donc, mais avec en plus toutes les fonctionnalités d’un FaceTime, y compris bien sûr le fait de voir le visage de votre ami directement sur votre écran. Tout le monde peut avoir le contrôle de la lecture depuis son appareil, pas besoin de demander pour une pause urgente !

Pour rejoindre SharePlay sur votre Apple TV, il suffit de suivre ces quelques manipulations :

Lancez un appel FaceTime sur un iPhone ou iPad.L’ Apple TV détecte si un appel FaceTime est en cours, et un indicateur SharePlay s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’ Apple TV .

détecte si un appel FaceTime est en cours, et un indicateur SharePlay s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil de l’ . Maintenez votre doigt enfoncé sur le bouton TV de la télécommande Siri Remote pour ouvrir le centre de contrôle.

de la télécommande pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez le bouton SharePlay .

Sélectionnez Rejoindre, puis confirmez la sélection sur votre iPhone ou iPad.

Commencez à regarder un film ou une série sur l’ Apple TV .

Il est également possible de reprendre une session SharePlay lancée depuis votre iPhone directement vers l’Apple TV.

Outre la possibilité de suivre votre fiction avec vos proches, cette nouvelle fonctionnalité apporte également une nouvelle expérience pour les abonnés Apple Fitness+, récemment lancé en France et pensé pour les utilisateurs d’Apple Watch souhaitant prendre soin d’eux et gérer leurs efforts sportifs. Avec SharePlay, une nouvelle fonctionnalité y est intégré : nommée “Exercices de groupe”, elle permet de vous entraîner avec jusqu’à 32 personnes de votre choix (tous les participants doivent être abonnés à Apple Fitness+ et utiliser FaceTime sur un iPhone ou un iPad avec iOS ou iPadOS 15.1 ou ultérieur).