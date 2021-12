Abonnés Freebox Delta et Pop : Oqee se met à jour sur iPhone et iPad

Encore une nouvelle mise à jour pour l’interface TV OQee.

Nous vous annoncions en début de soirée le lancement d’une nouvelle version d’OQee sur Apple TV. Free vient également de mettre à jour son interface TV maison sur iPhone/iPad (à partir iOS 11). Cette version est en cours de déploiement progressif. Les développeur indiquent que cette mise à jour apporte les changements suivants :

Améliorations

S’il n’y a qu’un profil utilisateur, il est sélectionné automatiquement au second démarrage

La procédure de changement du code d’achat a été simplifiée

Corrections

Les différentes erreurs survenant au lancement de l’application sont plus rapidement affichées

Quelques correctifs liés au mode sombre

Pour rappel, le service OQee disponible sur mobile, tablette, Smart TV Samsung et même depuis peu sur Android TV en version bêta (uniquement pour les abonnés Freebox Delta et Pop), vous permet d’accéder à tous les services suivants :

Accès aux 550 chaines en direct dont 220 incluses (280 pour les Abonnés Révolution et Delta via TV by Canal)

Le contrôle du direct

Le start over

Le replay

Les enregistrements (100h incluses puis 0.02€/h/mois au-delà)

5 connexions simultanées possibles