Découvrez comment Free Mobile couvre le deuxième plus grand magasin au monde en 3G/4G et 5G

L’opérateur présente régulièrement ses installations pour couvrir certains points particulièrement fréquentés ou pour lesquels la couverture mobile a nécessité de relever un défi. Cette fois, focus sur les Galeries Lafayette.

Trois bâtiments et une surface classant l’enseigne comme plus grand magasin d’Europe, les Galeries Lafayette Haussman à Paris doivent ainsi proposer une couverture mobile aux nombreux visiteurs et fans de shopping s’y rendant tous les jours. Free Mobile est donc évidemment présent sur place et le compte officiel de l’opérateur dévoie un peu plus les installations nécessaires pour que chacun puisse surfer et téléphoner sur son mobile sereinement.

La couverture en réseau propre nécessite par exemple l’installation d’une baie et d’un local technique dédié à chaque bâtiment composant les Galeries. L’iconique “Coupole” par exemple dispose de 25 antennes omnidirectionnelles dédiée à l’utilisation en intérieur afin de couvrir deux secteurs répartis sur 6 niveaux. La section “Homme” en possède 11 pour 4 niveaux et dans la partie “Maison & Gourmet, comptez 10 antennes omnidirectionnelles.

Une installation qui permet par exemple d’accéder à d’assez bon débits, comme Free 1337 le montre sur son compte Twitter avec un speedtest atteignant les 524.91 Mb/s. Outre ces installations spécifiques, l’opérateur propose actuellement une couverture de 84.3% de la population en 5G et plus de 99% en 4G à travers l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox