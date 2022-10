C’est parti pour la fête de la VOD: les films récents à prix cassés à la location ou à l’achat sur la Freebox

Le rendez-vous annuel des fans de vidéo à la demande commence dès aujourd’hui et durera jusqu’au 16 octobre, avec de nombreux services proposant des tarifs promotionnels sur des films à louer ou acheter.

Fort du succès des premières éditions de la Fête de la VOD, les 8 services de VOD leaders réunis au sein du SEVAD et de l’APVOD ont décidé de renouveler cette opération en 2022 pour inviter tous les Français à découvrir la vie avec la VOD. Les objectifs de cette fête positionnée sur une période riche en programmation sont simples :

faire découvrir la simplicité d’accès

faire découvrir la richesse de l’offre et de l’usage de la VOD légale

proposer une offre irrésistible : toutes les envies cinéma à 2 € seulement la séance en VOD (contre 4.99€ en moyenne) et 5 € à l’achat (contre 12.99€ environ).

L’événement, qui débute dès aujourd’hui et jusqu’au 16 octobre, concerne plusieurs plateformes françaises ; Arte VOD, Canal VOD, FilmoTV, , Orange, UniversCiné,, LaCinetek, Viva et Première Max. La majorité de ces services sont présents sur la Freebox, dans l’onglet dédié à la vidéo à la demande. L’édition de l’année dernière avait permis, d’après l’APVOD, “d’attirer 20% de nouveaux clients et de multiplier par 2.5 les consommations sur cette période“.

