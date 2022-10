Freebox Pop et mini 4K : une plateforme de SVOD pour cinéphiles lance de nouvelles offres hybrides

Univers Ciné annonce aujourd’hui lancer des formules hybrides combinant la vidéo à la demande illimitée et l’accès aux films habituellement proposés uniquement à la location et à l’achat.

Disponible depuis très longtemps pour sa formule en VOD classique sur les Freebox, UniversCiné propose depuis 2020 un service de SVOD permettant d’accéder à un large catalogue de films en illimité moyennant un paiement mensuel. Disponible pour l’heure uniquement sur les Freebox mini 4K et Pop, ce service propose désormais de nouvelles formules liant une offre SVOD et l’accès à certains films disponibles en VOD uniquement.

La plateforme conserve en premier lieu son offre originelle, dorénavant appelée « Basique » toujours au tarif de 6,99€/mois (1€ le 1er mois). UniversCiné inaugure aujourd’hui un niveau « Premium » qui, pour 9,99€ mensuel, permet à l’abonné de regarder en plus « 1 film par mois À la carte », y compris parmi les nouveautés. La troisième offre, baptisée « Cinéphile », est proposée au prix de 15,99€/mois avec, cette fois, l’accès à « 3 films par mois À la carte », nouveautés incluses également.

Les 3 offres sont, chacune, déclinées en formule annuelle. L’offre « Basique Annuelle » est toujours au tarif de 69,99€/an dont 2 mois offerts. L’offre « Premium Annuelle » qui, pour 99,99€/an, permet à l’abonné de regarder en plus « 12 films par an à la carte » et la troisième offre, « Cinéphile Annuelle » est proposée au prix de 175,99€/an avec, cette fois, l’accès à « 36 films par an à la carte », nouveautés incluses également. Pour rappel, cet abonnement permet d’accéder en illimité à plus de 1000 films.

D’autres avantages comme la lecture en simultané sur trois écrans et le téléchargement pour un visionnage hors-connexion sur mobile sont communs à toutes les offres. La souscription à l’une de ces formules peut être réalisée sur le site, il suffira ensuite de saisir vos identifiants et de vous connecter sur votre player Pop ou mini 4K. UniversCiné explique sa volonté de faire “le pont entre les deux offres permet aux clients une meilleure connaissance des deux univers (TVOD & SVOD) et une meilleure compréhension de l’utilisation de la SVOD et de la TVOD. Il peut naviguer entre chaque offre et découvrir les avantages des offres « À l’abonnement » et « À la carte »” ainsi que de simplifier les offres pour l’utilisateur. L’offre par abonnement est également disponible sur les autres Freebox via Amazon Prime Video, mais pour l’heure il n’est pas possible de souscrire aux nouvelles formules sur cette plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox