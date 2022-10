La nouvelle application mobile Freebox – Mon espace abonné s’améliore sur les iPhone

Lancée le 28 septembre dernier, la nouvelle application de gestion de compte pour les abonnés Freebox a le droit à une nouvelle mise à jour sur iOS.

Au programme, une amélioration de l’expérience utilisateur et une meilleure transparence. Après une mise à jour sur Android déployée en début de semaine, les détenteurs d’iPhone utilisant la nouvelle application de Free peuvent à leur tour bénéficier d’une nouvelle version logicielle.

Dans cette mouture numérotée 1.0.5, les développeurs expliquent avoir mis à jour la politique de confidentialité de l’application, mais il ne s’agit pas du seul changement. En effet, deux interfaces ont été améliorée à savoir celle du changement de mot de passe et celle du changement d’IBAN, toutes deux disponibles dans la section réglages. De plus, des bugs liés à l’authentification sur l’application ont également été corrigés.

Cette application a rejoint récemment l’armada d’outils disponibles sur le Play Store et l’App Store pour gérer chaque secteur de son offre Freebox et regroupe la majorité des fonctionnalités disponible sur son espace abonné Freebox. Vous pouvez retrouver notre test complet et notre avis sur cette nouvelle solution optimisée sur le mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox