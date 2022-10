Freebox – Mon Espace Abonné : la nouvelle application officielle s’améliore sur Android

Avec Freebox – Mon Espace Abonné, Les abonnés Freebox peuvent gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour des coordonnées bancaires ou encore d’accéder à l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.