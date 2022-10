Les internautes se lâchent sur les réseaux : le coup de gueule d’un abonné Free Mobile, une Freebox qui sent le tabac

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Les temps changent chez Free selon cet abonné. Une option payante pour les abonnés 2€ avec 1 Go de data puis seulement 600 Mo au bout d’une semaine, pour mieux s’aligner sur la concurrence. Idem pour l’offre Série Free qui voit son prix grimper étape par étape dans un contexte de hausse des prix. Le tarif de ce forfait toutefois est redescendu à 12,99€ ce week-end.

Xavier Niel be like “on gèle les prix pour 5 ans!” puis legit 3 jours après la sortie de l’option Booster à 2€99, data réduite de 40%! Aussi, le forfait Série #freemobile—vendu à 8€99 originalement—prend une belle augmentation de 67%! (14€99). — 🇺🇸 m🔥x 🚀 (@itsyaboimaxoo) October 5, 2022

On se demande qui est l’opérateur friand des PMZ dans de sombres souterrains.

Mais quelle magnifique idée que ce choix de régulation hors sol ayant consisté à imposer, contre l'avis du monde de l'immobilier et de tous les opérateurs sauf 1, une mutualisation #FTTH dans des lieux structurellement vulnérables et exposés au vandalisme https://t.co/jmsktVDJwC — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) October 10, 2022

Pauvre Livebox 6, déjà abîmée avant même d’être adoptée. Heureusement la stabilité et les débits sont au rendez-vous. Cet abonné devra attendre un peu plus.

Tiens, je viens de recevoir la nouvelle livebox 6 d' @orange .

A priori ils avaient entarté quelqu'un avec.

Bon, le service client a été réactif, ils en renvoient une.

Mais bon, je reste sur mes gardes du coup…#livebox6 #orange pic.twitter.com/I7QwNJTXqH — Nono (@nononyme1978) September 24, 2022

Bataille de playlists Spotify entre Free et son meilleur ennemi Reef : idéal pour faire passer un message !

Pour rester dans le thème : pic.twitter.com/JN4c4Z4JXP — Free (@free) October 7, 2022

Une image d’archive rare. Retour en 1955, un journaliste essaie l’un des premières cabines téléphoniques. 67 ans plus tard, le monde a littéralement changé, la 5G, le WiFi 6E, la fibre.

Pardon ? Comme dans une voiture non aérée.

@free Dégouté, ma #Freebox pue le tabac c’est une infection! 🚬🤮

C’est cool le reconditionnement mais les odeurs des précédents propriétaires sont aussi reconditionnées pour le nouveau. 🤢 — 🇺🇦ninikowal (@ninikowal) October 8, 2022

