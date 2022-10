Face aux mouvements de la concurrence, Free Mobile baisse soudainement le prix de son offre 110 Go

Free Mobile baisser de 2€ le prix de son forfait Série Free.

Trois jours seulement après avoir augmenté le prix de son offre Série 110 Go, Free Mobile décide de revoir à la baisse le tarif de son offre lequel passe de 14,99€/mois à 12,99€/mois. La raison de ce changement est soudain, Red by SFR et B&You ont décidé de baisser leur prix sur leur offre 100 Go, lesquels sont passés respectivement de 17€ et 16,99€ à 15€ et 13,99€.

S’il s’est engagé à ne pas changer ses tarifs pendant 5 ans, Free fait constamment évoluer son offre Série Free, que ce soit en terme de données que de prix. Sa spécificité, être valable pendant 1 an, les abonnés basculent ensuite automatiquement vers son forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois. L’offre est disponible jusqu’au 13 octobre prochain.

