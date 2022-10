Totalement fibrés : Free booste sa Freebox Pop et change de fusil d’épaule sur un forfait mobile, les opérateurs et les abonnés font-ils assez d’économies d’énergie ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, diffusé à 17h30 en direct sur YouTube, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine dans notre émission revenant sur l’actualité de Free et des télécoms, nous revenons sur les deux principales nouveautés annoncées par Free à savoir l’intégration du WiFi 6 sur la Freebox Pop et le changement du booster chez Free Mobile. A l’heure où la crise de l’énergie est sur toutes les lèvres, nous revenons sur les mesures annoncées par les opérateurs et nous questionnons : est-ce assez ? Direct oblige, nous répondons également à certaines questions posées dans le chat.

Vous pouvez également retrouver nos rubriques habituelles comme le Up and Down où l’on parle de fibre chez Free et de problèmes de mise à jour Freebox Delta, le chiffre de la semaine ou encore la vidéo hebdomadaire habituelle.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox