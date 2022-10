Bouygues Telecom propose à ses abonnés mobiles d’aider les exclus du numérique en donnant 1Go

Une nouvelle opération assez unique de solidarité lancée par Bouygues Telecom : les abonnés peuvent aider leur prochain en sacrifiant simplement 1Go de leur forfait mobile.

Cela ne changera pas forcément votre vie, mais pourrait aider d’autres. A l’heure où près d’un Français sur dix n’a pas accès à internet, faute d’équipement selon le baromètre du numérique du CREDOC, Bouygues Telecom relance son opération de don de giga, déjà lancée en décembre 2020. La précédente édition était à destination de la Croix rouge Française, cette fois l’opérateur annonce un partenariat avec quatre associations : Petit Frères des Pauvres, APF Frande Handicap, la Fédération des Associations Générales Étudiantes et Social Builder.

Des causes assez variées mais toutes regroupées dans une même problématique pour cette opération : la lutte contre l’exclusion et la précarité numérique. Les abonnés de l’opérateur peuvent ainsi, en se rendant sur une page dédiée, offrir un gigaoctet compris dans leur offre mobile. Chaque don compte, puisque tous les 10 000 gigas collectés, Bouygues Telecom s’engage à offrir 500 forfaits et 250 smartphones aux quatre associations.

#LeDonDeGiga 📱 Clients Mobile Bouygues Telecom, c'est le jour J ! Car on a tous le pouvoir de donner un coup de pouce 👍, ensemble, agissons contre l’exclusion numérique et la précarité. Grâce à vos gigas, soutenez l'#association qui vous tient à cœur 💙 par ici 👇 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) October 7, 2022

A noter par ailleurs, l’opérateur s’engage à distribuer un minimum de 2500 forfaits et 2500 smartphones à chacune des quatre associations bénéficiaires. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 3179 gigas ont déjà été collectés.

