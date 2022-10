Fibre optique : 16,3 millions d’abonnés en France contre le double de locaux raccordables

Dans son nouvel observatoire du marché des télécommunications, l’Arcep revient sur l’adoption du très haut débit et particulièrement de la fibre optique en France au deuxième trimestre 2022.

Ce n’est pas un secret : la France compte, depuis le 30 juin 2022 et pour la première fois plus d’abonnés fibre optique FttH que d’abonnés à d’autres technologie de haut et très haut débit. En effet, 16.3 millions de locaux sont connectés en fibre optique, cela représente ainsi 51% des 37.1 millions d’accès internet à haut et très haut débit.

Le rythme de croissance de ces abonnements est “soutenu”, malgré un léger ralentissement depuis le quatrième trimestre 2021 explique l’Arcep. En un an, 3.8 millions de Français ont opté pour la fibre optique depuis le deuxième trimestre 2021. A noter également une forte progression du nombre de locaux raccordables, avec une hausse de 5.0 millions en un an ce trimestre pour atteindre les 32 millions de locaux raccordables. Cette croissance est cependant moins importante qu’auparavant.

Concernant le très haut débit (VDSL, satellite…), on compte ainsi 20 millions d’abonnements au total mais la majorité reste en fibre avec 82% de ces accès. L’accès via ADSL continue d’être en baisse, mais “à un rythme inférieur ce trimestre : – 2,6 millions contre – 3,1 millions un an auparavant” explique l’Arcep.

