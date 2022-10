Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mise à jour des Freebox, le WiFi 6 sur la Pop, et évolution du booster Free Mobile

Le FAI a également déployé une nouvelle version de son répéteur WiFi. Les développeurs ont annoncé une amélioration du côté du steering : “les périphériques connectés devraient plus souvent choisir le meilleur point WiFi du réseau“. A proprement parler, le steering concerne les appareils proposant deux réseaux sans fil en même temps sur deux bandes différentes, comme pour la Freebox Pop ou Delta où l’utilisateur peut utiliser la 2.4 GHz ou la 5GHz. Plus d’infos…

De nombreux abonnés Freebox Delta privés d’internet et TV, Free lance une mise à jour corrective. Plus d’infos…

Déploiement d’une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Player Pop et Android TV avec des améliorations et corrections. la « Qualité élevée » fait son apparition avec un flux à 5 Mbps en fibre au lieu de 15 Mbps en FTTH qui peut résoudre des problèmes de freeze vidéo en cas de débit wifi non suffisant. Plus d’infos…