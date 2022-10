L’iPhone 14 Plus débarque à l’achat chez Free Mobile

l’iPhone 14 Plus, son grand écran, son poids plume et sa batterie très endurante sont disponibles dès aujourd’hui dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Après l’iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max, c’est au tour de l’iPhone 14 Plus d’être disponible à l’achat dans la boutique en ligne de Free Mobile après une longue période de précommandes.

Si Apple a décidé de lui implanter la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro, ce modèle se différencie par son grand écran lumineux de 6,7 pouces, une autonomie très importante, un poids étonnamment léger (203 grammes) et par une qualité photo de bonne facture même si la marque à la pomme aurait pu faire mieux.

Disponible en bleu, (product) RED, mauve, lumière stellaire et minuit, l’iPhone 14 Plus est affiché à 1169€ dans sa version 128 Go, 1299€ (256 Go) et 1559€ (512 Go).La solution de financement Free Flex le rend plus « accessible ».

Il faudra débourser 519€ à la commande puis 22,99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 98€ pour sa version 128 Go.

Pour ceux désireux 256 Go de stockage, il faudra régler un premier paiement 649€ puis verser 24 mensualités de 22,99€/mois. L’option d’achat est également de 98€.

Pour la version 512 Go, les versements seront identiques sauf lors de la commande (909€).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox