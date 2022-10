Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV

Les fans d’enquêtes policières sont servis avec l’arrivée d’une toute nouvelle chaîne disponible sur Pluto TV.

Vous pouvez désormais suivre les aventures de Kader Cherif, capitaine à la brigade criminelle de Lyon sur Pluto TV. En effet, un nouveau canal dédié à la série française “Cherif”, diffusée entre octobre 2013 et février 2019 sur France 2. La plateforme AVOD de Paramount Global propose régulièrement de nouvelles chaînes, y compris certaines centrées autour d’un unique programme comme c’est le cas ici.

Le mois de septembre a été plutôt calme pour Pluto, mais la plateforme avait lancé Stingray Classica pour les mélomanes en août dernier et une chaîne jeunesse dédiée à Charlotte aux Fraises en juillet 2022.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

