Le nombre d’abonnés 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues a été multiplié par 5 en un an

La 5G se déploie progressivement en France et son adoption continue : le nombre d’abonnés a été multiplié par plus de 5 en un an.

L’Arcep a dévoilé hier son nouvel observatoire du marché des communications en France pour le deuxième trimestre 2022. L’occasion de revenir sur les usages du mobile, notamment en terme de technologie et de réseaux. La 5G, pourtant lancée il y a moins de deux ans, est assez rapidement adoptée par les Français avec une croissance du nombre d’abonnements assez impressionnante.

Au 1er janvier 2022, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom comptaient près de 3 millions d’abonnés utilisant la 5G sur leur smartphone. Six mois après, ce sont 5.1 millions d’abonnés en métropole qui sont comptabilisés par le régulateur des télécoms. “6% des cartes SIM (hors Machine to Machine) ont été actives au moins une fois sur les réseaux 5G” précise l’observatoire et à titre de comparaison, au deuxième trimestre 2021, le nombre d’abonnés 5G était inférieur à 1 million.Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, mais la démocratisation de smartphones moins onéreux et compatibles avec la dernière génération de téléphonie mobile doit clairement jouer un rôle important dans cette adoption.

Si ces chiffres sont impressionnants, la 5G est encore distancée de loin par la 4G ou la 3G. Les deux technologies plus anciennes sont d’ailleurs assez proches en terme de nombre d’utilisateurs. L’Arcep explique en effet que 68.3 millions d’utilisateurs étaient comptabilisés sur les réseaux 4G au cours du deuxième trimestre 2022, contre 68.4 millions sur les réseaux 3G. Si la 3G reste encore majoritaire donc, sa croissance est en baisse avec 2 millions d’utilisateurs supplémentaires en un an pour le deuxième trimestre consécutif. Du côté de la 4G, c’est une croissance assez stable de 10% par an et ce depuis près de 2 ans.

Au total, ce sont 81.6 millions de cartes SIM qui sont en service au 30 juin 2022 en France, dont 74.1 millions de forfaits. La croissance du nombre de forfaits “ne cesse d’augmenter depuis trois ans, et est supérieur à 2 millions depuis le début de l’année 2021” explique le régulateur, avec 2.5 millions de nouveaux forfaits entre le deuxième trimestre 2021 et celui de 2022. Le nombre de carte prépapyées continue de diminuer, mais à un rythme moins important : entre cent et deux-cent milles cartes en moins en un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox