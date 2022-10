Amazon envoie un mail à ses abonnés Prime pour leur proposer une promo logique

Jusqu’au 22 novembre prochain, le Pass Ligue 1 d’Amazon bénéficie de 30€ de réduction pour toute nouvelle souscription. Mais la saison a déjà commencé depuis deux mois.

“Le foot est plus beau vu d’ici”. Depuis le 6 octobre et jusqu’au 22 novembre prochain, Amazon propose à ses abonnés Prime son nouveau Pass Ligue 1 annuel à 69€ au lieu de 99€. “Cet abonnement se renouvellera automatiquement le 16 juillet 2023, à 99€ par saison. À tout moment, vous pouvez interrompre le renouvellement automatique”, annonce le géant américain. Pour ce faire, il suffira de se rendre dans “Compte et Paramètres” puis “Chaînes”. Cette promotion tombe sous le sens puisque le championnat a commencé il y a deux mois, et ce pour une durée de 10 mois environ. Il est donc logique qu’Amazon tente de séduire de nouveaux abonnés en cours de route en adaptant le prix de son offre à l’année.

Dans un courriel actuellement envoyé à ses membres Prime, Amazon rappelle le contenu du Pass Ligue 1, à savoir 8 matchs en exclusivité par journée de championnat, les 8 plus belles affiches en exclusivité : PSG-OM, OL-OM, PSG-OM. Sans oublier le Multiplex de la Ligue 1 mais aussi de la Ligue 2 dont 8 matchs sont diffusés en exclusivité par journée. Et pour couronner le tout, les commentaires et analyses d’experts avec Thierry Henry, Benoit Cheyrou, Mathieu Bodmer… et interviews des entraîneurs et des joueurs.

