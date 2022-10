Iliad (Free) annonce un nouveau plan de baisse de sa consommation énergétique y compris pour ses abonnés

Alors que l’actualité fait peser un risque de pénurie énergétique cet hiver, Iliad annonce ce soir qu’il va encore plus loin pour faire baisser sa consommation et celle de ses abonnés.

Le Groupe Iliad s’était déjà engagé à contribuer à la neutralité carbone à l’horizon 2035. Il va aujourd’hui plus loin et annonce dans un communiqué qu’il met en œuvre de nouvelles actions qui s’articulent autour de trois grands axes :

– renforcer encore l’efficacité énergétique de ses réseaux,

– optimiser la consommation énergétique liée à l’ensemble de bâtiments/bureaux et boutiques,

– sensibiliser ses collaborateurs et ses abonnés et mettre à la disposition de ses abonnés des outils pour réduire leur consommation énergétique.

Renforcer encore l’efficacité énergétique de ses réseaux

Parce qu’ils représentent l’essentiel de sa consommation électrique globale, le Groupe Iliad indique qu’il “met tout en œuvre pour optimiser la consommation de ses réseaux. Sur le mobile, le Groupe décide aujourd’hui d’aller plus loin dans l’extinction de certaines bandes de fréquences la nuit en étendant le dispositif actuel aux fréquences 2100 Mhz en 4G, 2100 en 3G et 3,5Ghz en 5G. Si le trafic le requiert, les cellules éteintes se rallument automatiquement. Cet effort se traduit par une baisse de la consommation électrique du site supérieure à 10% pendant la période d’extinction des cellules sans impacter les usages et la qualité de service.”

S’agissant des réseaux fixes, la migration du cuivre vers la Fibre est essentielle pour le Groupe de Xavier Niel, une ligne Fibre optique consommant quatre fois moins que le réseau cuivre. C’est la raison pour laquelle iliad maintient sa politique active de déploiement et de migration de ses abonnés sur le réseau Fibre, qui lui permet de travailler en parallèle à une forte optimisation de ses équipements sur le réseau cuivre. Si le débranchement et la miniaturisation des DSLAM mis en œuvre par le Groupe permet déjà d’effectuer des économies d’énergie impactantes, iliad appelle à une accélération du plan d’extinction du cuivre en France sur l’ensemble des lignes éligibles à la Fibre des quatre opérateurs car c’est la seule véritable mesure qui permettra des économies d’énergie majeures à l’échelle du secteur.

Enfin, le Groupe s’engage à effacer jusqu’à 7,05MW de la consommation instantanée de ses datacenters cet hiver en cas de tension énergétique à l’échelle du pays, et ce pendant des durées de 1h à 24h consécutives à chaque fois que nécessaire pour participer à l’équilibre du réseau français d’électricité.

Optimiser la consommation énergétique liée à l’ensemble de bâtiments/bureaux et boutiques

Avec près de 10 000 collaborateurs en France qui en font le deuxième employeur du secteur et plus de 180 boutiques réparties sur tout le territoire, le Groupe annonce qu’il s’engage aujourd’hui sur une pluralité de mesures pour optimiser la consommation sur l’ensemble de ses espaces de bureaux et de vente. Une baisse de la température de deux degrés et des mesures d’optimisation de l’éclairage et des équipements informatiques sont mises en place. Le Groupe s’engage aussi à réduire significativement le temps d’allumage des éclairages extérieurs, des écrans publicitaires et d’affichage des boutiques afin de restreindre l’allumage en dehors des horaires d’ouverture.

Sensibiliser ses collaborateurs et ses abonnés et mettre à la disposition de ses abonnés des outils pour réduire leur consommation énergétique

Le Groupe accompagnera par ailleurs ses collaborateurs et abonnés dans la réduction de leur consommation énergétique en promouvant des écogestes simples et en proposant des outils pour agir. Pour ses collaborateurs, le Groupe proposera des formations sur les enjeux climatiques et de sobriété dès le mois d’octobre. Pour ses abonnés, le Groupe facilite l’accès à des outils d’économie d’énergie avec notamment la planification de l’extinction du WI-FI via l’application Freebox Connect et la mise en avant d’un menu Economie d’énergie sur certaines Freebox.

Univers Freebox vous propose d’ailleurs de découvrir en vidéo les informations et conseils mis à disposition par Free pour que chaque abonné (r connaisse et maitrise sa consommation énergétique :



Adhésion à la charte EcoWatt

En parallèle, le Groupe iliad adhère à la charte EcoWatt portée par RTE et l’ADEME. Ce dispositif citoyen permet aux Français, aux entreprises et aux collectivités d’adopter une consommation d’énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. Le Groupe s’engage ainsi à sensibiliser ses collaborateurs et ses abonnés au dispositif d’alerte EcoWatt et à mettre en œuvre des mesures supplémentaires de réduction de sa consommation pendant les pics de consommation énergétique cet hiver.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox