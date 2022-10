Freebox Pop : comment profiter du WiFi 6 ?

Free vient de lancer le WiFi 6 pour les nouveaux abonnés Freebox Pop, mais sur quels appareils pourrez-vous profiter des débits annoncés ? Univers Freebox vous propose une liste non-exhaustive.

Les nouveaux abonnés Freebox Pop peuvent désormais bénéficier d’un serveur compatible avec le WiFi 6. Cette norme s’est démocratisée au fil des ans depuis son lancement en 2019, mais possédez-vous un appareil compatible? Univers Freebox s’est penché sur la question et vous propose ainsi une liste d’appareils supportant le WiFi 6, autrement nommé WiFi 802.11 ax.

L’un des premiers usages auxquels on peut penser pour un WiFi pouvant atteindre le Gb/s est bien sûr l’usage sur smartphone. Nous avons vérifié l’intégralité des modèles présents sur le site de Free Mobile et voici la liste :

Galaxy Z Fold 4 et ZFlip 4

Tous les Galaxy S22

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A52s 5G New

Tous les Iphone 14

Tous les iPhone 13

Tous les iPhone 12

Tous les iPhone 11

IPhone SE 2e et 3e génération

Xiaomi 12 et 12 Lite

Xiaomi 12T et 12T Pro

Xiaomi 11T et 11T Pro 5G

Oppo Reno 8, 8 Lite et 8 Pro

Oppo Find X5 Lite

Honor 70

Mais le WiFi ne se résume pas aux téléphones portables. Une très bonne connectivité peut également être recherchée sur votre ordinateur portable. Concernant les PC tournant sous Windows, nous avons eu de nombreuses suggestions, vous aurez le choix entre plusieurs modèles d’Asus, Acer, Lenovo. Une dizaine de Chromebook sont également compatibles avec cette norme. Concernant les Mac, voici la liste :

MacBook Air M1 (2020)

MacBook Pro 13″ M1 (2020)

MacBook Pro 14″ (2021)

MacBook Pro 16″ (2021)

iMac 24″ M1 (2020)

Mac mini M1 (2020)

Mac Studio (2022)

Nous nous sommes également penchés sur la question des téléviseurs et décodeurs. Cette fois, il a été plus difficile de trouver chaussure à son pied. En effet, si quelques références de Samsung TV (Samsung Q950TS / Samsung QN900A/ Samsung QN 800A/ Samsung QN750A) sont compatibles, ce n’est cependant pas le cas pour la majorité des téléviseurs.

Du côté des boîtiers TV, on peut noter que le Fire TV Cube sorti récemment et le Fire TV stick 4K Max sont compatibles. Cependant, les abonnés ayant opté pour le player Apple TV4K proposé en option par Free seront ravis : l’appareil est bel et bien compatible. Si vous souhaitez souscrire à une offre Freebox Pop et avoir le maximum de débit possible en WiFi sur votre boîtier TV, l’Apple TV4K pourrait donc être le choix sûr.

En vrac, on peut également noter certaines tablettes compatibles, notamment les Galaxy Tab S7 et S8, Huawei MatePad sur Android et les iPad mini 6, iPad Air 4 et 5 et Pad Pro 11″ et 12.9″ (2020 et 2021) chez Apple. Enfin, les gamers devront se tourner vers une Playstation 5 pour accéder au WiFi 6. Pas de compatibilité sur les dernières Xbox ou sur la Switch.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox