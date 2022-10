Le gouvernement veut une mise en veille automatique des Freebox, Livebox, Bbox et SFR Box

Dans son nouveau plan de sobriété pour économiser de l’énergie, le gouvernement adresse également la problématique des box des opérateurs.

Une mise en veille automatique des décodeurs et serveurs d’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. L’exécutif présente aujourd’hui un nouveau grand plan de sobriété et le numérique n’est pas oublié.

On peut ainsi lire dans ce texte : “les acteurs du secteur définiront les critères d’un paramétrage des box internet et des décodeurs TV pour une mise en veille en cas de non-utilisation”. Si la mise en veille est généralement déjà intégrée aux décodeurs TV lorsque votre téléviseur est éteint, ce n’est pas forcément le cas pour le server vous apportant votre connexion.

SFR a semble-t-il pris les devants en annonçant dans son propre plan de sobriété la mise en veille profonde des décodeurs TV SFR à partir du mois de novembre, permettant de faire économiser jusqu’à 90% de l’énergie de l’appareil. De même, les players Freebox Delta , mini 4K et Pop le permettent également. Cependant, la question des serveurs est encore loin d’être réglée.

Si les abonnés peuvent facilement éteindre leur box ou même dans certains cas programmer la coupure du WiFi comme c’est le cas avec Freebox Connect, une mise en veille automatique n’est pas encore vraiment disponible pour ces appareils.

Si l’Ademe estime que débrancher le WiFi chaque week-end et pendant cinq semaines de vacances reviendrait à économiser en moyenne 37 kWh/an (0.8% de la consommation annuelle en électricité), l’Arcep apporte une précision importante. Au global, “utilisées quelques heures par jour en moyenne, les box internet allumées en permanence ont en Europe une consommation équivalente à la production de deux à trois réacteurs nucléaires.”

