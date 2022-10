SFR annonce de nouvelles mesures pour réduire la consommation électrique de ses box et de son réseau mobile

L’heure est à la sobriété énergétique, après Bouygues Telecom, Free et Orange, la maison-mère de SFR Altice annonce également de nouvelles actions pour faire face à la crise de l’énergie qui se profile cet hiver.

Branle-bas de combat pour les opérateurs sur fond de crise de l’électricité. Altice France a dévoilé hier son plan d’action pour pousser la sobriété énergétique au sein de ses différentes entreprises, dont l’opérateur SFR mais aussi les chaînes BFM et RMC.

Chaque opérateur y va ainsi de ses annonces en ce sens : Free nous a par exemple confié éteindre certaines fréquences la nuit pour économiser 5 à 10% de la consommation de chaque site selon leur trafic, Orange a pour sa part annoncé mettre en place le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d’installations du réseau fixe. Bouygues Telecom a pour sa part lui aussi annoncé la mise en place d’une charte Ecowatt. Altice annonce pour sa part enrichir un plan déjà existant nommé “J’avance avec Altice” visant à s’adapter aux enjeux climatiques.

Tout d’abord, l’opérateur annonce le déploiement dès novembre de la mise en veille automatique profonde des décodeurs TV SFR. Un mode de veille plus poussé qui doit permettre de faire économiser jusqu’à 90% de l’énergie de l’appareil. De plus, SFR annonce revoir complètement les paramétrages de son réseau mobile pour diminuer sa consommation en fonction du trafic. “Cette revue s’accompagne d’un programme d’actions sur l’architecture du réseau qui permet une réduction énergétique tout en préservant la continuité et la qualité de service. Le déploiement du solaire en alimentation directe des sites radio, datacenters et bâtiments est par ailleurs privilégié” explique l’entreprise.

Les datacenters ne sont pas oubliés, puisque Altice/SFR annonce également la réduction de la climatisation dans l’ensemble des salles ainsi qu’un plan de réaménagement des équipements, “jusqu’à l’extinction des équipements les moins performants énergétiquement, permettant d’envisager un impact significatif sur ce poste de consommation énergétique“.

D’autres mesures sont prévues pour Altice Médias, qui édite BFM et RMC : “a partir du 1er novembre, BFMTV, BFM Business et les 10 chaînes BFM d’info locale, dans le cadre de leur mission d’information au service des Français, donneront en temps réel, grâce aux partenariats avec RTE et GRTgaz, les alertes et conseils issus des dispositifs « EcoWatt » et « EcoGaz » pour une meilleure maîtrise des consommations en matière d’électricité et de gaz”. Des émissions dédiées à l’environnement sont également proposée ainsi que de nouvelles chroniques sur ce thème. D’autres mesures seront prises pour sensibiliser les salariés mais aussi les français, avec des formations pour les employés d’Altice France et une communication autour des écogestes numériques ou des conseils sur les bonnes pratiques envoyés aux abonnés.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox