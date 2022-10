Free Mobile : un nouveau smartphone 5G de Xiaomi débarque dans la boutique en ligne

Alors que la toute nouvelle gamme 12T vient de faire son arrivée chez Free Mobile, le petit dernier de la gamme précédente est lui aussi désormais disponible.

Un peu moins sensationnel que ses cousins mais plus adapté aux petits budgets, le Xiaomi 12 Lite est disponible directement à la commande parmi les smartphones proposés par Free Mobile après une présentation en juillet dernier.

Ce modèle est proposé à 449€ dans son coloris noir, mais vous pouvez alléger votre première facture en payant 53€ puis 13.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex.

Petit dernier de la gamme Xiaomi 12 sortie plus tôt dans l’année, ce modèle embarque un écran AMOLED 120 Hz de 6.55″, un SoC Snapdragon 778 Plus 5G ainsi que 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Comptez sur une autonomie un peu moins forte avec une batterie de 4 300 mAh, compatible avec la recharge à 67W.

Les amateurs de photographie ne seront pas délaissés, avec un capteur principal de 108 mégapixels à l’arrière et un capteur à selfie de 32 mégapixels à l’avant. Le modèle est compatible 5G et WiFi 6.

