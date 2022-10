Forfait 2€ : Free Mobile baisse la data de son nouveau booster sans changer le prix

Comme annoncé, le booster de Free Mobile évolue pour mieux s’aligner sur la concurrence.

Après avoir lancé le 20 septembre dernier son booster 1 Go et appels illimités à 2,99€/mois sous forme d’option payante pour ses abonnés au forfait 2€, Free Mobile décide aujourd’hui de le revoir à la baisse pour mieux s’aligner sur les offres de la concurrence.

Alors que Red by SFR et B&You ont fait respectivement passer cette semaine leur plus petit forfait de 1 Go à 500 Mo et 300 Mo toujours au prix de 5€ et 4,99€, Free Mobile réplique en faisant évoluer son option payante, laquelle comprend désormais 600 Mo contre 1 Go précédemment, toujours au prix de 2,99€/mois, soit 4,99€/mois au total en comptant le prix du forfait historique.

A l’instar de l’offre Série Free, Free fera évoluer sa nouvelle option payante au rythme des offres de ses rivaux. “Le booster sera amené à changer régulièrement, tant son enveloppe data que son prix”, nous a fait savoir Xavier Niel lors de la Journée des Communautés Free le 24 septembre dernier. Il n’aura pas perdu de temps. La stratégie est on ne peut plus claire, se montrer légèrement plus attractif que les offres concurrentes.

