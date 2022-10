Déploiement 5G : Assis sur sa 1ère place, Free s’est fait doublé par tous ses concurrents en septembre

L’ANFR a dévoilé aujourd’hui son observatoire du déploiement des réseaux mobile 5G durant le mois de septembre pour Orange, Free, Bouygues et SFR.

Il ressort de ce bilan que 26 859 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 5 sites n’hébergent que de la 5G.

Le bilan des sites 5G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Free (15 345 sites, + 30 en septembre 2022) ;

(15 345 sites, + 30 en septembre 2022) ; Bouygues Télécom (8 404sites, + 278 sur la même période) ;

(8 404sites, + 278 sur la même période) ; SFR (7 284 sites, + 268 sur la même période) ;

(7 284 sites, + 268 sur la même période) ; Orange (4 685 sites, + 155 sur la même période).

Au cours du mois de septembre, c’est Bouygues Télécom qui a été le plus actif en déployant un total de 278 nouveaux sites 5G techniquement opérationnels, et déployé 323 antennes sur la bande 3,5GHz. Il est suivi par SFR avec 268 nouveaux sites 5G, et 257 antennes 3,5 GHz. Vient ensuite Orange avec 155 nouveaux sites techniquement opérationnels, et 165 antennes 3,5GHz. Et durant ce mois de septembre c’est Free qui arrive dernier avec seulement 30 nouveaux sites 5G et 99 nouvelles antennes 3,5GHz déployées (sur de nouveaux sites ou des sites existants)

Rappelons qu’un même site peut être équipé de plusieurs bandes de fréquences pour fournir le service 5G. Ainsi, le nombre de sites total peut être inférieur à la somme des sites répartis selon les bandes de fréquences.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox