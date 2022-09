Free Mobile lance une option payante pour son forfait 2€ avec 1 Go et les appels illimités

Free Mobile permet désormais de bénéficier des appels illimités et d’1 Go de données supplémentaires sur son petit forfait. Le tout à 4,99€/mois. L’opérateur passe à côté de la disruption.

Le talon d’Achille de Free Mobile pourrait bien le rester. S’il ne cesse de perdre des abonnés à son forfait 2€ trimestre après trimestre faute d’évolutions, l’opérateur l’avait promis il y a tout juste un an, l’enrichissement de son offre est prévu, restait à savoir de quelle manière. Ce 20 septembre, la réponse prend la forme d’une simple option payante, baptisée “Booster”. Pour 2,99€ en plus du prix du forfait historique soit 4,99€/mois au total, les abonnés bénéficieront d’1 Go au lieu de 50 Mo et des appels illimités en France métropolitaine. Les abonnés Freebox dits “0€” désireux d’opter pour ce “booster” devront débourser quant à eux 2,99€/mois, soit une réduction de 2€.

“Cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents d’adolescents qui souhaitent bénéficier d’une offre généreuse en appels avec plus d’internet, à un prix très attractif”, assure pour sa part l’opérateur.

L’offre de base comprenant 50 Mo et 2h d’appels à 2€ reste donc disponible. Si Free a promis de ne pas augmenter ses prix pendant 5 ans, il a trouvé un moyen détourné d’augmenter son revenu par abonné via une option payante, laissant le choix à ses clients d’enrichir ou pas l’offre. Red by SFR et B&You proposent actuellement des forfaits similaires comprenant 1 Go de données, les appels illimités à 4,99€/mois.

Les abonnés Free Mobile ne sont quant à eux pas tous logés à la même enseigne. Le forfait le plus musclé à 19,99€/mois a vu son enveloppe de data passer de 100 Go à 150 Go en décembre 2020 lors du lancement de la 5G puis à 210 Go en janvier dernier à l’occasion des 10 ans de l’opérateur. Le tout pour un prix inchangé. La stratégie de montée en gamme de Free Mobile n’a jamais été un secret.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox