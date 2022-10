Orange va passer “des milliers d’installations du réseau fixe sur batteries électriques”

A l’heure où des questions se posent sur l’approvisionnement en électricité cet hiver, Orange annonce se mobiliser pour soutenir le plan de sobriété énergétique.

Comment se préparer à l’hiver 2022/2023 pour Orange ? L’opérateur historique annonce un nouveau plan de sobriété pour réduire sa consommation électrique. Un contribution aux objectifs de réduction de la consommation d’électricité en France.

Ainsi, Orange entend mettre en place le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d’installations du réseau fixe. Cette action permettra d’économiser jusqu’à 20 MW, “soit la consommation instantanée d’une ville moyenne de 40.000 habitants”. De plus, l’opérateur historique entend effacer 5 à 10% de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour. Un changement “invisible pour les utilisateurs“, affirme Orange.

D’autres mesures sont mises en place notamment dans les bureaux de l’opérateur où la température est fixée à 19°. De plus, certains espaces de travail peu fréquentés seront fermés lors des jours de faible affluence pour réduire la consommation d’électricité et de chauffage. De plus l’éclairage des vitrines de toutes les boutiques d’Orange est éteint au maximum 30 minutes après la fermeture depuis le 1er septembre 2022.

Les abonnés Orange seront également sollicités : “lors des pics de consommation, des SMS seront envoyés aux salariés et clients d’Orange pour les sensibiliser aux éco-gestes, comme éteindre leur box lorsqu’ils n’en ont pas l’usage ; passer en wifi lorsqu’ils sont à domicile ou encore activer le mode veille des Livebox et décodeurs TV. Le mode veille prolongée sur la Livebox 6 permet, par exemple, de réduire la consommation d’énergie de 95%.” explique l’ex-France Télécom.

De plus, la météo de l’électricité d’Ecowatt sera également disponible sur la page d’accueil des Livebox. A noter par ailleurs que cette dernière sera également diffusée sur les chaînes du groupe France TV. “Enfin les équipes d’Orange proposeront aux clients un ensemble d’offres et services connectés pour mieux piloter leur consommation énergétique” ajoute-t-il.

Les opérateur se mobilisent en vue des potentiels problèmes que rencontrera la France d’un point de vue énergétique cet hiver. Ils réclament par exemple d’être mis sur la liste des entreprises prioritaires pour ne pas voir leur réseau mobile impacté lors des opérations de délestage. Free Mobile pour sa part a annoncé mettre en veille certaines cellules entre minuit et 5h, entraînant une économie d’énergie variant de 5% à 10% par site selon le trafic.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox