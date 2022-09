France Télévisions sensibilisera les téléspectateurs aux économies d’électricité pour éviter les coupures

Une météo de l’électricité est à prévoir sur les chaînes du service public.

Alerter les téléspectateurs directement depuis leur poste de télévision. C’est en l’essence le projet du groupe France Télévisions, qui annonçait ce vendredi sa volonté de relayer sur ses antennes Ecowatt avec un partenariat inédit.

France télé présentera ainsi sur ses antennes des pictogrammes conçus dans le cadre du dispositif permettant aux usagers de voir en temps réel le niveau d’électricité disponible dans le pays. Pour cela, trois couleurs seront utilisées : vert pour une situation normale, orange pour un contexte tendu et rouge en cas de situation très difficile pouvant résulter en des coupures si rien n’est fait pour baisser la consommation.

Les Français devant les chaînes du groupe seront ainsi invités a adapter leurs pratiques, le pictogramme rouge par exemple poussera à modérer sa consommation d’électricité entre 8h et midi et entre 18h et 20h. Delphine Ernotte cite quelques exemples comme lancer sa machine à laver à 22h plutôt qu’à 19 heures ou décaler la cuisson de son “gratin de courgettes” à 19h45… Ces alertes seront notamment affichées lors des programmes d’information ou des bulletins “météo-climat”.

Source : Le Parisien

