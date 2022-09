La suppression d’informations professionnelles sur le net se facilite chez Google

Google entend simplifier la suppression de certaines informations personnelles accessibles par son moteur de recherche avec un nouvel outil.

Tentez l’expérience : tapez votre nom sur l’onglet de recherche de Google et observez ce qui en ressort. Vous pourriez être surpris de ce qu’il peut être trouvé simplement : votre adresse mail, postale ou encore votre numéro de téléphonie mobile. Des données que vous n’avez peut être pas envie de voir s’afficher sur le net.

En anglais, la divulgation de ce type de donnée dans l’intention de nuire s’appelle le doxxing et est un délit pouvant entraîner 5 ans de prison et 75 000€ d’amende. Il peut avoir des conséquences graves et Google avait annoncé en mai dernier une initiative pour permettre de supprimer ce genre d’information. D’après les spécialistes américains 9to5Google, un outil est en cours de déploiement.

Cet outil vient en complément du droit à l’oubli permettant de supprimer, grâce à un formulaire assez complexe, des informations présentées sur une page web. Avec sa nouvelle solution, Google entend proposer une alternative plus simple à employer : si vous tombez sur une page web avec des données personnelles, il suffira de cliquer sur les trois petits points à côté du résultat et de demander à le supprimer. Une équipe de Google se penchera alors sur chaque requête.

Ces demandes pourront concerner l’adresse postale, l’adresse mail et le numéro de téléphone. Le nom de famille cependant ne pourra pas être supprimé avec cet outil. L’outil est actuellement en pré-test aux USA et en Europe dans l’application mobile de Google sur Android. Concernant un déploiement plus global, un évènement est prévu jeudi 29 septembre par la firme de Mountain View et pourrait aborder ce sujet.

Source : via FranceInfo

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox