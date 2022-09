Free : Xavier Niel ambitionne de lancer une nouvelle Freebox dans un an

Alors qu’elle était encore au stade de croquis il y a un an, Iliad travaille sur la Freebox “V9” et aimerait la commercialiser en 2023.

Une nouvelle génération de Freebox déjà en cours de développement. Lors de la journée des communautés Free s’étant déroulée samedi dernier, Univers Freebox a eu l’occasion de poser une kyrielle de questions à Xavier Niel. L’une d’entre elles s’interrogeait sur le projet de lancer une nouvelle box. Le fondateur de Free a évité les promesses et fait part d’un objectif concernant sa date de commercialisation : “dans un an… on aimerait bien“.

Si les détails de cette nouvelle Freebox sont encore inconnus, le fondateur d’Iliad affirme que Free a une idée très claire de ce que sera le produit avec encore toutefois quelques questionnements sur la partie télévision. Cependant, la formule d’une offre avec player devrait continuer au moins pour cette prochaine génération. L’opérateur estime par ailleurs que le marché va dans le sens de la disparition du décodeur dans les offres télécoms, mais qu’il n’est pas encore assez mature pour cela. “On suit le marché“, affirme-t-il.

Le travail continue ainsi, une réunion s’est tenue au sujet de cette prochaine Freebox encore mystérieuse la semaine dernière chez Iliad. On peut noter cependant une certaine accélération dans la sortie de nouvelles offres, avec deux ans séparant la Freebox Delta et la Freebox Pop, puis un potentiel écart de 3 ans entre cette dernière et la V9. A titre de comparaison, la mini 4K est sortie 5 ans après la Freebox Révolution. Free alterne historiquement entre petite et grande génération de box. Il se pourrait donc que sa future création soit du calibre de la Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox