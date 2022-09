Free Mobile : la nouvelle option “booster” du forfait 2€ sera amenée à changer régulièrement, “tant sa data que son prix”

La nouvelle option payante lancée à destination des abonnés au forfait 2€ de Free Mobile sera évolutive. L’enveloppe de data pourra fluctuer, le prix aussi.

A l’instar de l’offre Série Free, Free prévoit de faire évoluer à la même fréquence sa nouvelle option payante lancée la semaine dernière sur son forfait 2€. “Le booster pourrait être amené à changer régulièrement, tant son enveloppe data que son prix”, nous a fait savoir Xavier Niel au cours d’une séance de questions-réponses lors de la convention Free le week-end dernier. Entre les lignes, la stratégie de l’opérateur est de répondre aux offres agressives de la concurrence sur les petits forfaits. Red by SFR et B&You proposent aujourd’hui une formule 1 Go pour 4,99€. Pour sa part Free Mobile permet via son option payante de disposer de la même enveloppe de data avec les appels illimités, au même prix. Lorsque la concurrence changera de braquet, l’ex-trublion devrait donc en toute logique faire de même avec son booster. Reste à savoir s’il s’alignera ou s’il se montrera plus agressif.

Sur le choix de l’option payante, Free estime que “ce booster à 2,99€ est à destination des abonnés, notamment les plus jeunes, qui cherchent un premier forfait avec de la data. Ce sont des forfaits qui existent sur le marché et pour lesquels on souhaitait proposer une alternative à prix Free. Et une alternative qui préserve la liberté des abonnés : c’est pourquoi c’est une option pas imposée dans un forfait, toujours sans engagement et sans modifier le prix du Forfait 2€ qui reste à prix inchangé.”

S’agissant des 10€ de frais d’activation pour les abonnés actuels désireux de souscrire à ce booster, l’opérateur semble aujourd’hui prendre note des nombreuses critiques affluant sur les réseaux sociaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox