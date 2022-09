Orange, Bouygues, SFR et d’autres opérateurs européens appellent les géants de la Tech à partager les coûts des réseaux

Les opérateurs cherchent du soutien pour le déploiement et l’entretien des réseaux fixes et mobiles et mettent la pression sur la Big Tech sur fond de crise énergétique.

Un nouvel appel du pied des opérateurs pour faire payer ceux qui utilisent leurs réseaux. 16 opérateurs européens dont Orange, Bouygues Telecom et Altice Portugal ainsi que Deutsche Telekom ou encore Telefonica pointent du doigt l’urgence d’une participation des géants de la Tech, à l’heure de la crise énergétique et alors que l’UE veut mettre en place une politique en faveur de l’environnement.

Avec ses 48.5 milliards de dollars par an investis dans les infrastructures, le secteur requiert davantage de financements, déclarent les directeur généraux des diverses entreprises. “Les coûts des travaux de planification et de construction augmentent. Les prix des câbles à fibre optique, par exemple, ont presque doublé au premier semestre 2022. De même, les hausses des prix de l’énergie et des prix des autres intrants frappent également le secteur de la connectivité” expliquent-ils.

“Il est impératif d’agir”,martèlent-ils afini que l’Europe se renforce suite à ses opportunités manquées lors de la naissance de l’Internet grand public. “Nous pensons que les plus gros générateurs de trafic devraient contribuer équitablement aux coûts importants qu’ils imposent actuellement aux réseaux européens”, déclarent les opérateurs d’une même voix. Un appel fort alors qu’une consultation européenne devant aborder ce sujet ainsi que d’autres touchant les réseaux télécoms est prévue pour 2023.

Source : Reuters

