Free Mobile fait grimper le prix de son offre Série Free, le forfait n’a jamais été aussi cher

Free Mobile ajoute 10 Go de plus à son offre Série Free, l’abonnement grimpe d’un euro, à 14,99€/mois.

C’est la tendance depuis plus d’un an, les opérateurs cherchent à tout prix à augmenter leur revenu moyen par abonné. S’il s’est engagé à ne pas changer ses tarifs pendant 5 ans, Free fait constamment évoluer son offre Série Free, que ce soit en terme de données que de prix. Sa spécificité, être valable pendant 1 an, les abonnés basculent ensuite automatiquement vers son forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois.

Cette semaine, en réaction aux nouvelles offres 100 Go à 17€ de Red by SFR et Bouygues Telecom, Free Mobile propose une Série Free 110 Go à 14,99€, soit 10 Go de plus et 1 euros de plus que précédemment. Si l’opérateur fait grimper pour la première fois son offre à plus de 14€, il se montre toutefois plus attractif. A ce rythme là, le tarif de ce “forfait intermédiaire” pourrait s’approcher prochainement de celui du forfait historique de l’ex-trublion, bien plus fourni en data, et en roaming. L’offre est valable jusqu’au 18 octobre prochain.

