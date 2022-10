De nombreux abonnés Freebox Delta privés d’internet et TV, Free lance une mise à jour corrective

Un bug important a impacté un certain nombre d’abonnés Freebox Delta à la suite du déploiement d’une nouvelle mise à jour. L’opérateur a corrigé le problème.

Après le déploiement hier d’une nouvelle mise à jour du serveur de la Freebox Delta, une pluie de commentaires s’est abattue sur les réseaux sociaux, de nombreux abonnés ont alors perdu leur connexion, plus d’internet ni de TV et téléphonie fixe pour certains, sans parler de perte récurrente de connexion WiFi. Beaucoup de clients étaient bloqués à l’étape 3 et 4. Finalement, Free a déployé un correctif ce matin 4.6.5.1, de quoi résoudre le problème.

