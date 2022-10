Free annonce prolonger son forfait Solidarité Ukraine à 0€ et les appels gratuits pour les abonnés mobile et Freebox

Le forfait mobile Solidarité Ukraine est prolongé jusqu’au 30 novembre. Les communications vers le pays sont également offertes plus longtemps aux abonnés Freebox et Free Mobile.

Free prolonge gratuitement le forfait Solidarité Ukraine jusqu’au 30 novembre pour soutenir les réfugiés ukrainiens en France métropolitain. Quelques changements sont à noter, l’offre inclut désormais “1h d’appels/mois vers les fixes et mobiles d’Ukraine au lieu de 2h. 1h d’appels/mois vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et de Pologne au lieu de 2h. Les SMS illimités en France métropolitaine et vers la Pologne et l’Ukraine. Les MMS illimités en France métropolitaine. 10 Go/mois d’internet en 4G/4G+ en France métropolitaine (débit réduit au-delà)”, informe l’opérateur.

A l’issue de cette période, les abonnés pourront conserver leur ligne mobile en choisissant un autre forfait mobile Free au tarif en vigueur directement depuis leur Espace Abonné, rubrique « Changer de forfait ». Pour bénéficier de ce forfait à 0€ sans engagement, vous devez être titulaire d’un passeport international ukrainien et vous rendre en boutique auprès d’un conseiller.

Une autre prolongation

L’opérateur prolonge également la gratuité des appels vers l’Ukraine depuis une ligne mobile Free ou Freebox.

Pour les abonnés mobile Free (Forfait Free, 2€ et Série Free) : 1h d’appels est offerte vers les fixes et mobiles (au lieu de 2h) ainsi que les SMS depuis la France métropolitaine vers l’Ukraine. S’agissant des abonnés Freebox, 1h d’appels est gratuite vers les fixes et mobiles en Ukraine (au-delà, tarif en vigueur dans la Brochure Tarifaire : 0,27€/min vers les fixes et 0,39€/min vers les mobiles + coût de mise en relation 0,12€).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox