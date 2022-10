TF1 : l’audience de la chaîne au plus bas depuis son lancement suite à la coupure de Canal+

Une rentrée au goût amer pour TF1.

Depuis le 2 septembre dernier, le groupe Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1. Au coeur du conflit, des sommes extravagantes seraient exigées par la filiale de Bouygues dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes gratuites de la TNT.

Un écran noir sur le satellite (TNT Sat) et sur myCanal lourd de conséquences pour la Une qui enregistre sa pire audience de son histoire en septembre. En effet, avec 17,7 % de parts de marché, la chaîne termine le mois de septembre avec 2,3 points en moins qu’en 2021. Ses rendez-vous de l’info de 13 heures et 20 heures sont particulièrement impactés. Concernant TMC, la chaîne du canal 10 de la TNT enregistre sa pire rentrée depuis 2014. De son côté TF1 Séries Films enregistre une baisse de 1,8% de part de marché.

Cependant tout n’est pas perdu pour TF1, puisqu’elle reste tout de même leader tant sur l’ensemble du public que sur la femme responsable des achats de moins de 50 ans avec une avance de 8 points sur M6 malgré une perte de 1,5 point sur un an. La coupure du signal par Canal+ représente une baisse de 8 à 10 % pour le groupe TF1. “Près de la moitié de notre baisse provient de la non-diffusion sur TNT Sat (qui propose les chaînes en zone blanche)”, précise un cadre de TF1. La coupure du signal par Canal+ permet à un service de briller. Comme l’indique le groupe TF1, l’utilisation du direct sur MyTF1 a augmenté de 51%. Une hausse est aussi enregistré pour TFX et LCI avec 1,4% et 1,8% d’audience en plus. nc

Une coupure qui profite à la concurrence

En effet, cette coupure permet par exemple à France 2 de rehaussé son audience de 14,9% et de gagner 0,7 point sur un an. On notera que France 5, RMC Story et 6ter enregistre leurs meilleures rentrée historique avec respectivement 3,6%, 2% et 1,8%. De leurs côtés, C8 et Canal+ enregistre leurs meilleures rentrées depuis des années.

