Le saviez-vous : les Freebox Pop, mini 4K et Delta permettent de réduire sa consommation d’électricité grâce à un mode

Les players Pop et mini 4K disposent d’un mode de veille profonde. Celui-ci permet d’éteindre l’appareil, afin d’en réduire la consommation énergétique en cas d’inutilisation prolongée. Sur la Freebox Delta, un mode personnalisable est proposé.

Diminuer les consommations d’énergie par des changements de modes de vie et des transformations sociales, la sobriété énergétique est aujourd’hui au coeur des débats. Dans un contexte de réchauffement climatique et de guerre en Ukraine engendrant des risques de coupures, mais aussi une hausse des prix, les Français sont appelés à faire des efforts en réduisant notamment leur consommation d’électricité notamment.

Les box Internet restent bien souvent allumées 24 heures sur 24 pour une consommation pouvant atteindre voire dépasser les 200 Kwh/an soit une facture d’environ 30 euros par an. Pour réduire au maximum les dépenses énergétiques de sa box, le mieux est de débrancher le serveur la nuit ou lors de voyages. Pour les boîtiers TV, des solutions embarquées existent.

Du côté de Free, les Freebox Pop, mini 4K et Delta disposent d’un mode veille profonde ou personnalisable. Dans le cas du player Pop, il faut se rendre sur l’accueil Android TV (touche maison de la télécommande), cliquer sur la route dentée en haut à gauche. Pour paramétrer le temps d’inactivité avant mise en veille du boîtier TV, il suffit d’aller dans “Préférences relatives à l’appareil / Économiseur d’écran / Mettre l’appareil en veille”. On pourra alors décider de ne jamais mettre en veille ou de mettre en veille après un laps de temps définis compris entre 30 minutes et 12 heures. Pour paramétrer la veille profonde, il suffit ensuite d’aller dans “Préférences relatives à l’appareil / Paramètres avancés / Économie d’énergie / Veille profonde”. Dans ce mode, le player Freebox s’éteindra et consommera ainsi moins d’énergie, mais son redémarrage nécessitera plus de temps.

Une petite différence avec le player mini 4K

Dans le cas du player Freebox mini 4K, les options de mise en veille et de veille profonde se trouvent avec les chemins suivants dans les paramètres/Économiseur d’écran / Mettre l’appareil en veille”. Il est même possible de définir le temps de veille avant le déclenchement de la veille profonde à retrouver dans le menu “Gestion de l’énergie”. 30 minutes, 2 heures ou 1 semaine, par exemple. C’est un petit avantage pratique.

La Freebox Delta n’est pas en reste

Disponible à l’achat ou en location, le player Free Devialet propose lui aussi un mode de veille personnalisable pour les abonnés Freebox Delta.. Son utilisation est d’ailleurs très simple. Depuis la page d’accueil, il faut faire défiler jusqu’à tomber sur le bandeau “Réglages” et y chercher la section “Système”. De là, cherchez la sous-section “Gestion de l’énergie” et appuyez sur le bouton “Ok” de la télécommande.

Un nouvel appui permet d’ouvrir un liste afin de définir le délai d’inactivité avant la mise en veille automatique du player. Différents délais sont prédéfinis : 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures ou 12 heures. En allant tout en bas de la liste, il est même possible de désactiver cette mise en veille automatique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox