La validation de son ticket de transport avec son smartphone sera bientôt une réalité en Île-de-France pour tout le monde

Vers la fin du ticket de métro ? Île-de-France Mobilités cherche des volontaires pour expérimenter une technologie permettant de payer son trajet avec son téléphone partout dans la région.

A l’horizon 2023, votre smartphone pourrait définitivement remplacer votre passe Navigo. L’ensemble des transports franciliens (métro,bus et RER) devrait ainsi s’équiper de validateurs numériques qui permettront “très prochainement” de voyager sans titre de transport physique.

A l’heure actuelle, seuls certains smartphones Samsung sortis avant 2021 dotés de cartes SIM Orange ou Sosh permettent de voyager avec un ticket numérique, soit un cercle assez réduit. Cependant, la technologie Hosted Card Emulation (HCE) devrait permettre d’étendre un titre virtuel à tous les appareils Android (ou presque).

C’est dans cette optique qu’un test de grande ampleur est lancé pour vérifier la compatibilité des appareils Android et “améliorer les performances de la fonctionnalité et mesurer son efficacité, les clients sont invités à tester le service dès maintenant en conditions réelles“. A noter que les conditions pour tester ce titre de transport numérique sont assez souples : posséder un smartphone Android tournant sur Android 8 ou plus et étant compatible NFC mais non eSE. Il faut ensuite s’inscrire sur le site internet du Lab d’Île-de-France Mobilités et après validation de votre candidature, télécharger l’application bêta dédiée sur le Play Store. Une fois cela fait, installez l’application “Mes Tickets Navigo” et achetez vos titres de transports : “les titres utilisables sont ceux de la gamme actuelle (sauf service de post-paiement Navigo Liberté + et les titres origine-destination) “.

IDFM considère cette solution plus viable qu’un paiement direct par carte bancaire comme c’est le cas au Royaume-Uni. Quid d’iOS ? Après des mois de négociations, le géant américain et Île-de-France Mobilités sont enfin parvenus à un accord pour incorporer la technologie NFC nécessaire à cette fonctionnalité. Il faudra cependant attendre fin 2023 pour qu’un accès numérique soit possible dans toutes les gares.

Source : Le Parisien

