Fin de l’itinérance Orange pour des abonnés Free Mobile, le réseau propre arrive

Les habitants d’une commune de la Somme vont enfin profiter du réseau de Free Mobile. C’est la fin des débits 3G extrêmement bridés sur le pylône d’Orange pour les abonnés concernés. Mais aussi la possibilité de surfer enfin en 4G.

A l’heure ou Free Mobile et Orange désirent prolonger leur contrat d’itinérance 2G et 3G, beaucoup se posent le question de la pertinence de ce nouvel avenant en cours d’examen par l’Arcep. Selon le régulateur, les abonnés de l’ex-trublion profitent encore du réseau d’Orange sur 6% du territoire, avec des débits bridés à 384 kb/s. C’est le cas à Crécy-en-Ponthieu, commune située dans le département de la Somme dans les Hauts-de-France. Jusqu’à présent, l’opérateur passait par le réseau de son rival et partenaire, mais ce ne sera bientôt plus le cas. Le conseil municipal a voté le 14 juin la signature d’une convention avec Free Mobile autour de l’installation de sa première antenne, de quoi prendre son indépendance grâce à l’installation de son propre réseau. D’une hauteur de 30m, ce pylône fera rayonner la 3G et la 4G de l’opérateur sur un périmètre de 2,5 à 3 kilomètres. De quoi également couvrir une autre commune mal desservie à proximité.

La commune touchera un loyer annuel de 3 000 € pendant 12 ans. Les travaux débuteront prochainement dans une zone suffisamment éloignés des dernières habitations « À l’heure actuelle, tout est validé pour le commencement des travaux. Ils devraient intervenir assez rapidement dès lors que le raccordement électrique sera réalisé par l’entreprise Enedis », fait savoir la municipalité. En ce qui concerne les travaux préliminaires, Free prendra en charge l’intégralité des frais, lesquels s’élèvent à près de 50 000 euros.

