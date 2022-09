Malgré les pressions de Google, Apple n’adoptera pas le RCS

Tim Cook affirme que le protocole de communication poussé par son concurrent n’intéresse pas les détenteurs d’iPhone.

Si les messages verts vous déplaisent, achetez un iPhone ! C’est en essence ce qu’a répondu le patron d’Apple à Google lors de la présentation des tout nouveaux modèles de sa gamme de smartphone hier.

La firme de Mountain View a milité plusieurs fois pour que son concurrent adopte ce standard pensé pour être une avancée par rapport au SMS. En allant du simple appel du pied à la création d’un site web dédié pour faire pression sur Apple. Loin d’être un simple problème de couleur de bulles affichées sur iMessage, il dénonce “des vidéos floues, des discussions de groupe cassées, des confirmations de lecture et des indicateurs de frappe manquants, de l’absence de SMS sur le Wi-Fi, et plus encore. Ces problèmes existent parce qu’Apple refuse d’adopter des normes modernes“.

Une coopération qui aurait donc pour but avant tout de faciliter l’expérience utilisateur entre deux détenteurs de smartphones à l’OS différent. Cependant, Tim Cook a été assez clair : « je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous y mettions beaucoup d’énergie à ce stade ».

Lorsque le journaliste ayant abordé le sujet a évoqué les problèmes de communication avec Android en prenant l’exemple de sa mère sur Android, le patron a répondu, cinglant : “achetez un iPhone à votre mère”.

Il faut dire qu’iMessage fait clairement partie de la stratégie d’Apple qui protège farouchement son écosystème de toute intervention extérieure s’il peut l’éviter.

Source : The Verge

