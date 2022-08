Android contre iOS : Google affiche publiquement Apple pour le faire réagir concernant les messages

Après avoir invité cordialement son concurrent, Google opte pour la pression publique concernant le RCS chez Apple.

Parmi les grandes différences entre iOS et Android, l’une des plus visible pour les utilisateurs se trouve dans la messagerie. En effet, chez Apple, le service de messagerie iMessage utilise sont propre standard alors qu’Android utilise le RCS. Ce qui occasionne, outre la différence de couleurs de bulles bien connue, certains problèmes que Google a décidé d’afficher au grand jour via un site dédié.

En effet, la firme de Mountain View a décidé d’afficher clairement son concurrent et de promouvoir l’arrivée du RCS sur les terminaux d’Apple avec sa page. Il ne manque pas d’arguments : des photos avec une compression très forte, lisibilité réduite sur iPhone, envoi de messages ratés… Google l’annonce clairement sur son site : , “la mauvaise expérience que vous avez lorsque vous envoyez des SMS aux utilisateurs d’Android est de la faute Apple. Mais l’entreprise peut y remédier en passant au standard RCS.”

En plus de cette page, le géant américain appelle même les utilisateurs à interpeller directement Apple. Un bouton est en effet présent pour envoyer un tweet ” Arrêtez de ruiner mon expérience de messagerie” (en anglais) accompagné du hashtag #GetTheMessage directement à la firme de Cupertino.

Si ce système n’est pas forcément irréprochable, avec certaines limites, ce standard qui se veut être le successeur du SMS a le mérite de proposer la plupart des fonctionnalités déjà présentes sur iMessage. Pour rappel, le RCS permet d’envoyer des messages textes via le Web et non plus uniquement grâce au réseau téléphonique des opérateurs. Déployé depuis 2019 sur Android, le standard permet entre autre l’envoi de photos en qualité originale, l’indication de saisie en temps réel ou encore les réactions aux messages. Certaines de ces fonctionnalités n’étaient alors réservées qu’aux applications de messagerie tierces, le SMS ne les permettant pas.

Source : Google via Les Numériques

