Clin d’oeil : Orange connecte les premières ambulances du futur

Orange présente en vidéo l’ambulance connectée. Quand la technologie peut sauver des vies.

Un système de télémédecine embarqué dans une ambulance. Grâce au réseau 4G et 5G d’Orange, Le service départemental d’incendie et de secours de Savoie et le Service Départemental-Métropolitain d’Incendie de Secours du Rhône déploient actuellement un véhicule de premiers secours à la pointe de la technologie de quoi gérer au mieux les situations d’urgence.

« C’est une ambulance communicante équipée de réseaux radio du futur visant à améliorer les moyens de communications des secouristes et faciliter la prise en charge des victimes et leur transfert », explique Orange.

L’opérateur note deux objectifs, le premier est de permettre au matériel embarqué de pouvoir fonctionner en situation normale, et le second d’interagir en transmettant les données aux véhicules à proximité ou directement aux services d’urgence qui vont accueillir les victimes transportées.

Des actes de soin vont pouvoir être effectués à l’aide d’outils d’aide à le décision et des outils de télétransmission qui vont être connectés auprès du médecin régulateur à distance qui va disposer de toutes les données lui permettant de prescrire des actes de soins, de quoi donner le feu vert au secouriste pour l’utilisation d’un médicament par exemple.

Grâce au réseau #4G #5G, @orangebusiness , le @SDISsavoie et le @SDMIS69 déploient l'ambulance connectée 🚑 : un véhicule de premiers secours à la pointe de la technologie permettant d'améliorer la prise en charge des victimes en situation d'urgence 🚨#Innovation #IoT pic.twitter.com/KoXdo5e6ID — Orange Auv-Rh-Alpes (@OrangeAuRA) September 7, 2022

